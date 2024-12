Dailymilan.it - Milan, attento Paulo Fonseca: il Sassuolo è la tua bestia nera! I precedenti

Leggi su Dailymilan.it

Trac’è differenza tecnica, eppure i neroverdi sembrano essere ladeldi. Ecco i, una sfida che negli anni ha dimostrato di non essere mai banale, mai scontata. Idicono che ildideve avere gli incubi pensando al neroverde.Come dimenticare il famoso 4-3 del 2014, il primo tra i. Iltrionfò tra le mura domestiche con tripletta di Domenico Berardi e mise fine altargato Allegri. Da lì in poi ci furono altre vittorie degli emiliani: lo storico 1-2 a San Siro nel gennaio 2015 e i due successi del Mapei nel giro di un anno per 3-2 e 2-0, per mano del magicodi Di Francesco.Da segnalare anche i due deludenti pareggi a San Siro per 1-1 e 0-0 rispettivamente nel 2018 e 2019, per poi tornare a subire sonore sconfitte nei tempi recenti.