Ilrestodelcarlino.it - Medici in prima linea: "Le vittime sono giovanissime. Oltre l’80% non denuncia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Violenza sulle donne, in aumento le. E l’82% non. Le Aziende Sanitarie ferraresi, a pochi giorni dalla giornata contro la violenza alle donne, fanno il punto sulle azioni e i servizi. Obiettivo, quello di favorire la creazione di una cultura che possa contrastare e prevenire i fenomeni di violenza sulle donne. Nella sala Estense alternarsi di contributi scientifici e artistici, dei professionisti e delle professioniste delle due aziende. "Il 25 novembre è una giornata simbolica – sottoMonica Calamai, Direttrice Generale delle Aziende Sanitarie ferraresi – da celebrare per porre l’attenzione sulla violenza di genere, punta dell’iceberg di un problema molto più ampio". "Il comitato unico di garanzia provinciale delle aziende sanitarie – spiega Cinzia Pizzardo, presidente comitato unico di garanzia (cug) Azienda Usl di Ferrara – è diventato un organismo unico dal 2022 e questo ha rafforzato la tutela e la prevenzione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza di genere.