Maxi multa a Sky per telemarketing non autorizzato

AGI - Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Sky Italia srl "per numerose violazioni riscontrate durante le attività die di invio di comunicazioni commerciali". L'Autorità, intervenuta a seguito di 275 segnalazioni relative al periodo compreso fra il 1 aprile 2022 e il 28 marzo 2023, ha accertato che la società ha svolto attività di marketing, telefonico e tramite sms, in assenza di adeguate verifiche sugli adempimenti in materia di informativa e consenso. Sky, inoltre, non ha consultato l'iscrizione delle utenze contattate nel Registro Pubblico delle Opposizioni prima di ogni campagna promozionale. Dalla complessa istruttoria, spiega il Garante, è emerso che alcune delle utenze erano state contattate in base a un consenso acquisito molto tempo prima e in alcuni casi in epoca antecedente alla piena efficacia del GDPR, senza che la società ne verificasse l'idoneità anche dopo il cambio del quadro normativo.