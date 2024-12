Oasport.it - LIVE Milano-Zawiercie 2-2, Champions League volley in DIRETTA: 25-19, i lombardi portano la sfida al tie-break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GIESEN-MONZA DIDALLE 18.3025-19 Termina lungo l’attacco di Butryn.vince il quarto set e conquista, almeno, un punto.24-19 Primo tempo vincente di Markiewicz.24-18 MONSTER BLOCK!! Muro favoloso di Reggers sull’attacco i Russell.23-18 Mani out di Reggers che trova l’undicesimo punto di questo set.La palla è in campo.22-18 Termina in campo il muro dellonon riesce a sfruttare due grandissime difese di Otsuka. Piazza chiama un challenge.22-17 Russell trova il mani out. In due occasioni lo Zawierice ha attaccato con Kwolek ed in entrambi i casichiedeva i quattro tocchi.22-16 Aceeee di Louati, il quarto della sua partita.21-16 Termina largo il muro di Butryn sulla parallela di Reggers.