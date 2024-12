Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: fasi drammatiche di una partita complicatissima!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:47comunque non abbandona le speranze di spingere e gioca 39. Td4, evidentemente con speranze di portare prima o poi avanti il pedone d che da d5 in questo momento non si può muovere.13:46 38. Rf6 è sullaera con 4’06” sull’orologio di. 8? perper giocare 39a e 40a. Ricordiamo che dopo la 40a si aggiungono 30 minuti e c’è l’incremento di 30 secondi a ogni mossa.13:46sta probabilmente scegliendo semplicemente dove mettere il Re.13:45 E oraha 5 minuti a disposizione per tre mosse, che è una situazione un po’ seria, ma molto meno grave di prima. Deve semplicemente giocare tranquillo a questo punto, considerata la buca da cui si è tirato fuori.13:43 38. b5cerca di spingere anche con il pedone b, buona come idea.