Piperspettacoloitaliano.it - Libera anticipazioni ultima puntata del 10 dicembre 2024, trama episodio 4

Siamo già arrivati alla fine della divertente fiction legal-drama di Rai 1 con protagonisti Matteo Martari e Lunetta Savino. Si risolverà il mistero sulla scomparsa della figlia del magistrato ? Ecco ledell’didel 10di martedì 10viene ascoltata dal PM De Marco riguardo l’omicidio Rosani e il giudice, d’accordo con Aldo Ferrero vuole farla iscrivere nella lista degli indagati allontanandola così dal tribunale di Trieste. Pietro, per salvarla, dichiara di averle rubato il cellulare. Per questo, diventando il primo indagato per l’omicidio di Vanni Rosani, viene trattenuto in carcere in custodia cautelare.fa di tutto per tirarlo fuori, costringendolo anche a coinvolgere suo padre Italo per farlo testimoniare a suo favore.