La rassegna stampa Figc si blocca e oscura le indagini su Gravina, Rocchi e Orsato

A volte anche un presunto guasto al server può essere provvidenziale. Ere per pura coincidenza qualche notizia non proprio gradita. Pare sia capitato proprio così il 3 dicembre, quando ladellanon è partita per qualche problemino. Evitando quindi che alle varie componenti destinatarie della raccolta di articoli – l’Associazione italiana arbitri, quella calciatori, quella allenatori, la Lega nazionale dilettanti e le Leghe professionistiche di A, B e C – non arrivassero i più recenti sviluppi sul filonee l’ultimo caso scoppiato che riguarda gli ex direttori di gara.Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio perD’altronde il 3 febbraio 2025 sono in programma le elezioni per la Federazione italiana giuoco calcio e un’inchiesta di peso può spostare voti.