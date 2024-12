Ilrestodelcarlino.it - "La difesa regge, ora pensiamo all’attacco"

Da qualche tempo, il Modena ha avuto un tifoso in più in tribuna ma pur sempre vicino alla squadra perché ha scelto di seguire il percorso riabilitativo nei centri dello stadio Braglia. Soffre, e ci mancherebbe altro, Antonio Pergreffi, lontano dai campi. Il capitano canarino ha messo alle spalle il peggio e ora guarda con attenzioni alle sorti dei suoi compagni: "Ho tolto tutore e stampelle, sto lavorando mattina e pomeriggio per rientrare il prima possibile – ha detto, presente al Temporary Store di Piazza Roma – il tempo previsto per il rientro è verso marzo o aprile, bisogna portar pazienza e serve stare vicino alla squadra. Ho scelto di fare la ribilitazione allo stadio, la mia priorità era stare coi ragazzi, questo mi aiuta anche a rimanere nel gruppo con la testa e aiutarlo in questo modo.