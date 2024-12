Quifinanza.it - La Corea del Sud proclama la legge marziale, cosa significa e quali sono i rischi

Leggi su Quifinanza.it

Il mondo sembra davvero impazzito. Più o meno è questo il primo pensiero che è balenato a chi ha sentito le ultime sulladel Sud. Il presidente Yoon Suk-yeol hato lad’emergenza in diretta televisiva, in maniera inaspettata e rendendo più concreto il ritorno della guerra contro ladel Nord.Ma perché il governo sudno ha preso una tale decisione? Il Capo dello Stato ha dichiarato con tono solenne di essere stato spinto dalla necessità di proteggere il Paese “dalle minacce comuniste del Nord”. Rivelando già un primo, decisivo indizio. Il secondo arriva a stretto giro, un paio di frasi dopo: “Per eliminare gli elementi anti-Stato”. Cerchiamo di capirci qual.L’annuncio a sorpresa del presidente sudno Yoon in tvLa dichiarazione dellaYoon Suk-yeol è avvenuta nel corso di un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva.