Il Seravezza cade col Tau e perde il podio

Nazionale. Non basta una buona prestazione alPozzi, il Tau Calcio si impone 2-0, causa disattenzioni difensive. "Preso gol su due ripartenze, dopo aver giocato una buona partita in fase di possesso. Dobbiamo migliorare nella finalizzazione". Classifica: Fezzanese 24; Tau Calcio 23; Grosseto 21;Pozzi e Livorno 19; Pistoiese 17; Follonica-Gavorrano 14; Figline 13; Zenith Prato, Prato e Città di Pontedera 10; Ghiviborgo 4; Tuttocuoio 1. Regionale Élite. Un ottimo Forte dei Marmi 2015 sbanca il terreno del Firenze Ovest 3-2. Decidono Carpentieri, Iacomini e Lagomarsini. "Grande prestazione e vittoria di carattere, un uno scontro diretto, per superare la crisi di risultati in cui eravamo finiti". Classifica: Sestese 34; Affrico 25; Lastrigiana e Perignano 23; Fucecchio 22; Cecina 20; Maliseti 18; San Giuliano e Lampo 17; Bellariva 15; Forte dei Marmi 2015 e Firenze Ovest 14; Arezzo Amy 13; Bibbiena e Pontassieve 12; Atletico Piombino 2.