Lanazione.it - Il professore del cuore: "Miocarditi più frequenti. Attenzione alle cicatrici"

I primi esami effettuati all’ospedale di Careggi non escludono che a causare la fibrillazione ventricolare possa essere stata un’iniziale forma di cardiomiopatia aritmogena, la patologia cardiaca che si era portata via il capitano viola Davide Astori nel 2018. Ma ancora non ci sono diagnosi, gli accertamenti proseguono a trecentosessanta gradi. Edoardo Bove aveva avuto una miocardite post Covid nel 2020, ma drisonanze magnetiche successive non erano emersi strascichi della malattia. Alla luce della nuova risonanza effettuata ieri saranno riguardate anche tutte quelle passate per scandagliare a fondo il tessuto ed escludere la presenza diche potrebbero essere rischiose e innescare aritmie. Esclusi danni cerebrali, anche le coronarie sono perfette. Ora si faranno altri esami per indagare la presenza di patologie strutturali e del circuito elettrico, malattie genetiche.