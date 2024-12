Lanazione.it - Il padre di Giani: “L’ho visto crollare al 17° come Mattia”

Firenze, 3 dicembre 2024 – Ha tenuto la televisione sintonizzata sulla partita Fiorentina-Inter fino all’ultimo. Fino a quando la voce spaurita del telecronista ha fornito i primi aggiornamenti sulle condizioni di Edoardo Bove. “Ho pregato per lui”, confessa Sandro, papà di, il numero 7 del Castelfiorentino morto lo scorso 14 aprile a 26 anni dopo aver accusato un malore durante una partita di Eccellenza con il Lanciotto, a Campi Bisenzio. “Ho pregato con tutte le mie forze - ripete -, anche per i genitori, perché so cosa hanno dovuto affrontare in quei momenti”. Il terribile momento in cui Bove ha avuto il malore: nove passi, poi la caduta. Quei secondi di terrore La voce di Sandro si rompe, i silenzi sono scanditi da sospiri pesanti. La mente vola a quella maledetta domenica pomeriggio, quando, dopo alcuni passi barcollanti, si è accasciato, inerme, sul terreno di gioco.