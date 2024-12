Ilnapolista.it - Il medico della Lazio Pulcini fa dietrofront sul giocatore non idoneo: «Mai detto al Messaggero, sono scioccato»

Leggi su Ilnapolista.it

Il dirigente sanitarioIvoa Telelombardia fa marcia indietro: «Non ho maiquanto riportato dalin attesa di una rettifica. Non mi permetterei mai di riferirmi a calciatori di altre società. Non ho mai fatto certificati di non idoneità a calciatori che giocano in Serie A.. Ho spiegato solamente il soccorso che allaabbiamo insegnato ai giocatori in caso di situazioni d’emergenza come capitato a Bove».La Procura Figc ha infatti aperto un’inchiesta sulle sue dichiarazioni rilasciate questa mattina al. Il, interrogato sull’episodio che ha coinvolto Bove, ha dichiarato:«Nel 2019 io visitai unimportantissimo, che adesso va per la maggiore e gioca in Serie A, ma io non lo ritennia giocare a calcio».