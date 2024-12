I gol di Jackson Fernandez e Palmer infliggono più sofferenza ai Villans

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-01 19:30:28 Giorni caldissimi in redazione!I finali del primo tempo di Nicolased Enzoe il gol nel finale di Colehanno regalato al Chelsea la vittoria sull’Aston Villa a Stamford Bridge mentre la squadra di Unai Emery è scivolata verso la quarta sconfitta esterna consecutiva.Il capocannoniere dei Bluesha segnato il primo gol da distanza ravvicinata dopo sette minuti, sfruttando un ottimo lavoro e un invitante cross di Marc Cucurella sulla sinistra.si è alzato prima di tirare da appena fuori area di rigore nove minuti prima dell’intervallo, esi è infilato da una distanza simile a sette minuti dalla fine.Il Villa è ora a otto partite senza vittorie in tutte le competizioni – si trova al 12° posto nella sua peggiore serie da quando Emery è entrato in carica nell’ottobre 2022.