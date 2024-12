Bergamonews.it - Gritti: “A Roma la vittoria della consapevolezza”. E il ‘talismano’ porta ancora bene

“La”. Tullioha definito così nel post partita il successo che l’Atalanta ha ottenuto sul campo, uno 0-2 che dimostra la crescita nerazzurra, soprattutto per come la gara è stata gestita, giocandosela alla pari per poi sbloccarla con una squadra rivoluzionata in attacco nei primi 18 minutiripresa.“Questa squadra che ha raggiunto vertici imnti” ha detto a Sky il vice di Gasperini, che era in tribuna squalificato. “Abbiamo sofferto perché lanon è una squadra da 13 punti, è una squadra forte, con giocatori forti, che viene da un pessimo momento”.L’Atalanta però ha una nuova pasta: “Noi riusciamo tenere botta, ma quando abbiamo l’occasione facciamo male. Sia chi entra che chi parte dall’inizio tiene un livello molto alto”.I trecento del settore ospiti alla fine hanno intonato nuovamente quel “vinceremo il tricolor” che è ormai colonna sonora, oltre che espressione dei sogni calcistici di Bergamo: “Possono cantarlo, perché loro devono sognare: ora siamo in una posizione incredibile, conquistata meritatamente sul campo, vedremo quando saremo a due terzi del campionato a che punto saremo.