Unlimitednews.it - Grillo alla guida di un carro funebre “M5S morto ma compostabile”

ROMA (ITALPRESS) – “Fatevi un altro simbolo, il movimento èperò è, l’humus che c’è dentro non è. Oggi non c’è più un futuro perché non si capisce il presente, noi siamo quelli che aspettavano di essere, ci siamo, ho un’idea, non finisce qui, andate a votare, cercate di pensare che questo movimento avrà un altro decorso meraviglioso, che ci siate voi o no”. Lo dice Beppe, co-fondatore del M5S, in un video in cui apparedi un.sat/gtr(Fonte video: profilo Facebook di Beppe)Unlimited News - Notizie dal mondo