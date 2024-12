Isaechia.it - Grande Fratello, un ex Vippone dalla parte di Helena Prestes: “Colpiti e affondati tutti, ho goduto!”

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la sedicesima puntata del(QUI trovate il resoconto completo) durante la quale Alfonso Signorini ci ha tenuto a redarguire gli inquilini – e in particolare Shaila Gatta – per il comportamento avuto nei confronti dinegli ultimi giorni.I toni tra gli inquilini, infatti, sono stati particolarmente accesi e negli scorsi giorni Shaila ha inveito duramente contro la ragazza, dando vita ad una discussione molto forte, che non è piaciuta al pubblico. In puntata i gieffini hanno avuto modo di confrontarsi tra loro su quanto accaduto e Luca Calvani ha ripreso Giglio per essersi schierato contro la Gatta, lasciandosola a doversi difendere:Io ti ho fermato perché ti stavi schierando con Shaila lasciando una donna sola a difendersi.