Isaechia.it - Grande Fratello, sedicesima puntata: Javier preferito dal pubblico, svelato il segreto di Helena e Lorenzo. I nominati sono…

Si è appena conclusa una nuovadel. Alfonso Signorini ha fatto il suo ingresso in studio salutando, come di consueto, le sue due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e l’esperta social Rebecca Staffelli.Il conduttore a inizioha chiuso il televoto per decretare iled è entrato subito nel vivo delle dinamiche. Ha chiamato Shaila Gatta edPrestes in Mystery e una clip ha mostrato passo dopo passo quali sono stati gli antecedenti della loro furiosa lite.Spolverato, che nel frattempo era in tugurio, ha appreso tutto isolato dal resto del gruppo.Le due hanno avuto modo di confrontarsi in un faccia a faccia dai toni più pacati. Shaila, rimproverata da Signorini, si è subito scusata per i modi e i termini utilizzati ed ha spiegato in particolare cos’è che l’ha condotta a sbottare in quel modo.