Giulio Marc D’Alberton neo Head of PR & Events Department Hyundai Italia

ROMA (ITALPRESS) –è il nuovoof PR; Eventdi Hyndai. Lo rende noto l’ufficio stampa delhio coreano. Con una grande esperienza e una ferma passione nell’automotive,punterà ad accelerare la crescita del brand e la sua percezione nel mercatono alla guida di quello che è un nuovo dipartimento per l’azienda.Laureato in Economia e Commercio con Master di specializzazione nell’automotive,ha ricoperto diverse posizioni in ambito Marketing, Sales, Business dell’usato e Comunicazione in primari gruppi automobilistici come Toyota, PSA, Stellantis e Renault.Riportando direttamente a Francesco Calcara – Presidente e CEO disi occuperà di implementare la strategia PR del brand come capo dell’Ufficio Stampa nel Paese, e di sviluppare eventi sul territorio con il supporto di Davide Bagno, che mantiene il ruolo di PR; Communication Expert.