Fisco, i commercialisti ringraziano il governo per la rimodulazione di Irpef ed Ires

Il Consiglio nazionale deiesprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decretoche introduce la possibilità per gli studi professionali di aggregarsi in regime di neutralità fiscale. “Si tratta di una nostra proposta per la cui approvazione ci battiamo da anni. E per il cui accoglimento ringraziamo il Viceministro Maurizio Leo, come sempre disponibile a confrontarsi con noi sulle istanze deiitaliani”. Il presidente nazionale, Elbano de Nuccio precisa: “La misura che rende neutrali i processi di riorganizzazione degli studi professionali è un traguardo storico da accogliere con estrema soddisfazione; in quanto viene rimosso un ostacolo che non aveva ragion d’essere”, spiega il numero uno dei