Faccio un passo indietro Grande Fratello gli Shailenzo crollano | tra Shaila e Lorenzo finisce malissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nell’ultima puntata del, andata in onda lunedì 2 dicembre,Gatta eSpolverato si sono finalmente ritrovati dopo la permanenza di quest’ultimo nel tugurio. Durante la settimana, i due hanno vissuto separati: lui, appunto, in isolamento, mentre lei in casa insieme agli altri concorrenti. La distanza, invece di avvicinarli, ha solo acuito le incomprensioni tra loro.ha reagito con gelosia quando ha vistoindossare una maglia con il logo di Giglio, mentre lei, sentendosi poco supportata, ha cercato di confrontarsi con lui, ma senza ottenere il risultato sperato. Durante una discussione più lunga,si è mostrata distante e più fredda, e questo ha spintoa prendere una decisione drastica. Nel corso del confronto,ha confessato adi voler interrompere la loro conoscenza: “un”, ha dichiarato.