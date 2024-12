Formiche.net - Energia e transizione, così prosegue l’alleanza tra Italia e Giordania

L’iniziativa energetica del Comitato Congiuntoha un doppio obiettivo: da un lato assicurare interventi diretti che rispondono agli accordi in vigore tra i due Paesi, dall’altro proseguire nel rafforzamento delle relazioni con un partner di primo piano nello scacchiere mediorientale, sia in riferimento alla contingenza della guerra a Gaza sia come potenziale interlocutore alla voce Piano Mattei. La mossa della energy-diplomacy, dunque, si inserisce nel quadro delle relazioni internazionali del governo Meloni e come occasione di ampliare azioni e prospettive in un’area delicata e decisiva.I progetti dienergeticaSette milioni dal Mase per due progetti dienergetica dal prossimo gennaio. Lo ha deciso la seconda riunione del Comitato Congiunto italo-giordano con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’autonomia energetica di Amman con due azioni: ottenere una riduzione delle emissioni e incassare anche un dividendo sociale, che porti un beneficio reale alla popolazione e ai servizi ad essa connessi.