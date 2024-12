Bergamonews.it - Elena Liguori presenta “Luci dell’alba. Un delitto a Crespi d’Adda”

Siamo alle ultime battute di Produzioni Ininterrotte, il festival di letteratura del lavoro organizzato dall’Associazione. Ancora tre incontri in cartellone, fino a giovedì 19 dicembre.Sabato 7 dicembre è ospite a Dalmine, alla biblioteca civica “Rita Levi Montalcini” in piazza Giacomo Matteotti, alle 18,con. Un(Tessere Memoria, 2024). Il libro è ambientato nel 1906 asull’Adda, villaggio operaio dove è nato il Festival e dove si sono svolti i primi diciassette appuntamenti della rassegna.Narra la storia di Umberto e Ninetta che si trasferiscono da un piccolissimo paesino di montagna al villaggio operaio. Qui l’intera comunità ruota attorno al Cotonificio, ai suoi ritmi e alle sue gerarchie. La giovane coppia trova un punto di riferimento in un amico d’infanzia di Umberto che da alcuni anni lavora al Cotonificio, ma le loro esistenze si sgretolano quando nella fabbrica avviene un