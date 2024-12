Lettera43.it - Dovbyk diventa Dobvik: clamorosa gaffe della Roma nel match con l’Atalanta

Ennesima serata da dimenticare per lain Serie A. I giallorossi hanno infatti perso per 2-0 in casa controe sono sprofondati ancor di più in classifica: con soli 13 punti in 14 giornate, la zona retrocessione è distante appena due lunghezze. La stagione si fa sempre più difficile e il caos regna sovrano. A certificarlo è laper cui il centravanti ucraino Artemha disputato la gara con il cognome errato sulla maglia,: all’inversione fra la v e la b si è anche aggiunta la sostituzioney con la lettera i. Una svista incredibile che ha rapidamente fatto il giro dei social media, dove centinaia di tifosi hanno segnalato l’errore, ironizzando sulla situazione che a Trigoria si fa sempre più delicata. Sabato 7 dicembre all’Olimpico arriva il Lecce.