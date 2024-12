Ilfattoquotidiano.it - Corea del Sud, il presidente Yoon Suk Yeol dichiara la legge marziale e accusa l’opposizione di essere alleata di Pyongyang

IlsudnoSuk-hato una “d’emergenza” martedì,ndodel Paese di paralizzare il parlamento, portare avanti attività “anti-statali” e simpatizzare con ladel Nord e il suo “regime comunista”. È la prima volta in 50 anni che Seul adotta una misura così drastica, pensata per rispondere a uno stato di guerra con lo Stato confinante.Stavolta però Kim Jong-Un non sembra avere responsabilità dirette nella decisione, che è maturata invece nell’ambito di un aspro scontro politico interno al Paese, dovuto alla frattura istituzionale tra un’Assemblea nazionale dove a maggioranza liberale e la presidenza conservatrice di. Ladel sud è una repubblica presidenziale, in cui ilè eletto a suffragio universale e può rimanere in carica per un solo mandato di cinque anni.