Caso evasione fiscale arbitri atto della Procura e ‘sicurezza’ dei coinvolti – TS

Caso evasione fiscale arbitri, atto della Procura e 'sicurezza' dei coinvolti

Ilrelativo alla presuntadi alcuniitaliani verrà accertato dalla Federcalcio. I soggettimanifestano una tranquillità di fondo, scegliendo una precisa strategia.LA NOTIZIA – LaFedercalcio ha avviato un’indagine in merito alpresuntasui compensi internazionali da parte di alcuni. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2018 e il 2022, coinvolgendo anche figure di spicco come il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il vincitore degli ultimi due premi come miglior arbitro dell’anno, Davide Orsato. Ciò che gli viene contestato è una possibileconcernente tasse non versate sui compensi ricevuti dalla Uefa.Glisi difendono in questo modo: strategia chiara!POSIZIONE PROCESSUALE – Glinella vicenda si difenderanno facendo leva sul modo in cui è predisposta la normativa sul punto.