Tvplay.it - Brividi Hamilton, le parole non lasciano dubbi: emozioni forti per i tifosi

Leggi su Tvplay.it

Giornate speciali, che resteranno indimenticabili per Lewis. Le dichiarazioni che giungono per il pilota della Mercedes scuotono fortemente per l’emozione.In occasione del GP di Las Vegas virtualmente si è conclusa la stagione di Formula 1, poiché ai punti la matematica è stata chiara: Max Verstappen della Red Bull ha nuovamente ottenuto il titolo iridato. Tuttavia è ancora da stabilire quale scuderia fra McLaren e Ferrari conquisterà la vittoria al Mondiale Costruttori e sopratutto l’ultima tappa del Circus sarà quella in assoluto più emotiva di tutte., lenonper i(LaPresse) – tvplay È tempo di addii. La Ferrari si accinge ad apprezzare l’ultima gara dello spagnolo Carlos Sainz al volante della Rossa, la quale sarà affidata alla sapiente guida di Lewisa cominciare dal 2025.