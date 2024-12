Ilrestodelcarlino.it - Bosco urbano di Ospizio. Pasini fa mezzo mea culpa: "Non sono riuscito a convincere Conad"

di Gabriele Gallo Mozione popolare bocciata (17 no; 12 sì, tutta l’opposizione più i Verdi, un astenuto). Come da previsioni. Ma sul tema del nuovoche sorgerà in zona, e dell’eliminazione delesistente per fare spazio anche alla biblioteca decentrata e alla casa della salute Reggio Est, è andato comunque in scena un Consiglio Comunale decisamente infuocato. Sia per il tono appassionato con cui i promotori hanno illustrato l’istanza, sia per le aspre polemiche politiche scatenate dalla firma della convenzione tra il colosso cooperativo e il Comune, arrivata pochi giorni prima della discussione in Sala del Tricolore della mozione che ne chiedeva la sospensione. Così molte forze politiche hanno lamentato una palese "scorrettezza istituzionale", mentre la delusione dei numerosi cittadini che hanno assistito alla seduta, più quelli che l’hanno seguita in piazza Prampolini (guidati dal noto botanico Ugo Pellini, con tanto di bavaglio adesivo col marchio) era palpabile e si è concretizzata con diverse proteste che hanno costretto il presidente del Consiglio Comunale, Matteo Iori, a dover spesso intervenire per far rispettare il regolamento.