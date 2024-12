Oasport.it - Biathlon, tris norvegese nella short individual di Kontiolahti, Johannes Boe cede a Stroemsheim

Finita nell’album dei ricordi lamaschile di, sede di questa macro-tappa d’apertura della Coppa del Mondo di2024-2025. Il comprensorio in terra finlandese è stato teatro della prima provae di questo appuntamento, dal momento che nei primi due giorni del round le staffette l’hanno fatta da padrone.Norvegia sugli scudi, con und’autore a ribadire il concetto da parte del Team Norge. L’affermazione è stata di Endreche, grazie a una prestazione al poligono perfetta, ha regolato con un margine di vantaggio di 3.0 il più titolatoBoe (0+1+0+0) e Sturla Holm Laegreid (0+0+0+0) di 24.2. Una prova disputata in condizioni abbastanza buone, con poco vento, e in cui quindi la precisione nelle serie di tiro è stata determinante.