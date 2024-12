Sport.quotidiano.net - Andrea Costa, Angori volta pagina: "Tanti errori, ma la strada è giusta"

La sconfitta sonora contro Treviglio rimediata sabato ha messo in mostra la più bruttavista finora in stagione. Lo dice il -30 finale, lo dice il divario a rimbalzo (26-54, più che doppiata dai lombardi), i punti che ha fatto fruttare Treviglio (ben 22) da seconde occasioni. E a fine gara lo riconosce senza mezze misure anche coach Matteo. "Molto semplicemente c’è da dire che in campo c’era una squadra che ha dato il 100 per cento e una che ha dato il 10 a livello di energia – le sue parole –. Abbiamo sbagliato le cose più semplici perché è mancata energia. C’è da capire perché ci siamo presentati così scarichi di testa e di gambe dopo la bella partita con la Virtus. Nei primi minuti abbiamo provato a difendere, ma in attacco abbiamo fatto fatica al loro primo strappo e ci siamo sciolti come neve al sole.