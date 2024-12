Al via l’ultimo vertice Nato prima di Trump Minuto Rizzo | L’Ucraina resterà fuori Bush sbagliò a insistere per l’ingresso – L’intervista

Leggi su Open.online

Che garanzie può dare laa un’Ucraina sempre più in difficoltà di fronte all’avanzata delle truppe russe? È il dilemma sul tavolo dei ministri degli Esteri dei 32 Paesi membri che si riuniscono da questo pomeriggio a Bruxelles neldell’Alleanza dell’era Biden. Incombe lo spettro di Donald, e di una sconfitta delche rischia di mettere in pericolo l’Europa intera. Eppure, con Francia e Germania politicamente al tappeto, proprio la “piccola” Italia può avere un ruolo chiave da giocare in questo scenario, se Giorgia Meloni giocherà bene le sue carte. È il senso dell’analisi che condivide con Open alla vigilia delAlessandro, già vicesegretario generale dellaal termine di una lunga carriera diplomatica che lo ha visto anche ambasciatore italiano presso l’Ue e poi consigliere diplomatico di tre ministri della Difesa.