Metropolitanmagazine.it - Wicked, Marissa Bode, che interpreta Nessarose, condanna i commenti negativi sulla disabilità del personaggio

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, a ragion veduta, sta avendo un successo clamoroso al botteghino. Ma non mancano anche ie le battutedito da. La star si è espressa contro i, definendoli “aggressivi“, “molto disgustosi” e “dannosi“. In un video di cinque minuti pubblicato su TikTok venerdì,, che sullo schermo e nella vita reale usa una sedia a rotelle, ha condiviso i suoi pensieri suiinsensibili che circolano online su, la sorella minore di Elphaba (Cynthia Erivo). “È assolutamente OK non apprezzare undi fantasia“, ha detto. “Ammetterò il mio pregiudizio nel modo in cui ho molti sentimenti diversi su Nessa rispetto a molti di voi, e va benissimo. Penso che Nessa sia complessa, ma questa è la bellezza dell’arte.