Rompipallone.it - Tragedia in Guinea: 56 morti per un rigore

Ultimo aggiornamento 2 Dicembre 2024 15:51 di Giancarlo Spinazzolaindurante una partita di calcio: ben 56per un calcio di, il dato è allucinanteSi può morire per una partita di calcio? Una domanda retorica, con la risposta che nemmeno andrebbe scritta. Ovviamente non è ammissibile che ciò accada, sia se trattasi di atleti che ancor più per quanto riguarda i tifosi. Eppure, nonostante siamo nel 2024 ed il calcio dovrebbe essere visto unicamente come uno sport, episodi di cronaca nera continuano ad invadere siti, giornali e tv quasi ad ogni partita che viene disputata.Gli scontri tra tifoserie rivali sono all’ordine del gioco, agenti di pubblica sicurezza feriti ormai nemmeno se ne contano più, con le strade antistanti lo stadio che diventano veri e propri campi di battaglia dove tutto diventa lecito.