Top-games.it - Top 10 giochi horror da recuperare

I miglioridaSe anche voi, come me, siete grandi appassionati ditenetevi forte perché in questo 2021 diversi titoli sono prossimi all’uscita, con la promessa di farci drizzare i capelli fin sopra la testa mentre sentiamo un brivido di aria gelida lungo la schiena. L’industria dell’studia sempre nuovi modi per ideare prodotti con storie interessanti, coinvolgenti e macabre, accogliendo nella sua cerchia sempre più Software House le quali, alcune volte, sono capaci di sorprenderci con titoli di alto livello.Bene, diamo inizio a questa top 10 diin uscita nel 2021.1. The Dark Pictures Anthology: House of AshesDopo i primi due titoli di questa interessante serie (Man of Medan e Little Hope, di cui abbiamo curato la recensione sul nostro sito), Bandai Namco annuncia il terzo titolo della serie Dark Pictures Anthology.