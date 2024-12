Zonawrestling.net - TNA: Quella di Matt Riddle sarebbe solo un’apparizione one night only

Leggi su Zonawrestling.net

A Turning Point abbiamo assistito al debutto dell’ex WWE superstarin TNA.Il ragazzo di Las Vegas si è unito al team di Kushida e Zachary Wentz come partner misterioso per fronteggiare il team composto dai campioni di coppia gli Hardy Boyz e Ace Austin, vista l’assenza di Trey Miguel dovuta a problemi di viaggio.Apparizione ONO perAccordandoci a Fightful Select,distata soltantoonedovuta alla programmazione di Turning Point all’interno della convention WrestleCade.Il backstage TNA ha colto al volo l’occasione di sostituire Miguel con uno dei wrestlers presenti alla convention e la scelta è ricaduta suanche per comodità, essendo il wrestler ex WWE già presente a WrestleCade lo stesso giorno (WrestleCade dura tre giorni: 29-30 Novembre 1 Dicembre).