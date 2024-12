Ilrestodelcarlino.it - Terza vittoria di fila per l’Urbino. Galante e Bardeggia gol, Matelica ko

0 (4-3-1-2): Porcellini, Mari (34’ st Nisi), Boccioletti, Pierpaoli (42’ Bellucci), Giovane (34 st Serges), Tamagnini, Cusimano, Zancocchia,(44 st Sartori), Palazzi. All. Mariani N.(4-3-3): Ginestra, Montella (1’ st Stroppa), Gabrielli (36’ st Mengani), Aquila, Lucarini, Mistura (18’ st Wahi), Giovannini, Antonioni (18’ st Merli), Iori, Veneroso, Strupsceki. All. Santoni G. Arbitro: Uncini della Sez. di Jesi. Reti: 31’, 72’(R).centra il tris dopo una gara condotta con grande piglio per tutti i 90 minuti. Ilarriva al Montefeltro per la ripartenza, ma incontra un Urbino quadrato e in un grande momento. Primi quindici minuti di studio con l’occasione più ghiotta che capita sui piedi di Iori che dal limite calcia a giro con palla sul palo.