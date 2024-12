Lanazione.it - Tango, a Firenze torna il Grande Encuentro. Evento di due giorni

Leggi su Lanazione.it

, 2 dicembre 2024 – Una finestra su Buenos Aires.ilorganizzato dalla scuola Liberandodei maestri e ballerini Giorgio Jr Giorgi e Daniela Conte. Unche quest'anno diventa maggiorenne: siamo alla diciottesima edizione. Teatro dell'che trascinerà tangheri appassionati da tuttta la Toscana e anche da fuori regione in tre serate - il 6, il 7 e l’8 dicembre - sarà l'Auditorium di Scandicci, dove arriveranno musicalizador (i dj del) di fama internazionale e dove ci saranno esibizioni di ballerini di alto livello. «E' unpensato come luogo ideale d’incontro per tutte le anime tanghere, di qualunque cultura e provenienza. La celebrazione del significato profondo di quello che facciamo ogni giorno», affermano i maestri Giorgio e Daniela.