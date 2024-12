Iltempo.it - Stravolgimento in vista a dicembre. Sottocorona: quando arriva il maltempo

è iniziato e si verifica un primo cambiamento e passaggio nel quadro generale del meteo. A fare il punto della situazione è Paolo, meteorologo di La7, che si collega durante la puntata odierna di Omnibus: “Situazione con poche nuvole e poco intense al momento, vale a dire c'è ancora l'effetto dell'alta pressione che ha portato tempo stabile, freddo data tra la stagione, però piuttosto stabile. Fino ad adesso, perché la tendenza è per un cambiamento di questa situazione che oggi francamente non si vede e non si vede neanche nel quadro della previsione”. Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per oggi, lunedì 2, le piogge sono eventuali pioviggini soprattutto al sud, poi qualche nuvola, fenomeni intensi non ce ne sono, ce ne sono al di là dell'arco alpino tra Francia e Svizzera però non ci riguardano e non entrano.