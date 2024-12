Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Elkann vola subito negli Usa: il dopo Tavares riparte da Chrysler. E ricompare Palmer, l’uomo dei conti di Marchionne

La prima indicazione è precisa: il mercato Usa al centro e un segno di disnuità, con il ripescaggio deldeinell’epoca. Johntraccia una prima traiettoria perall’indomani del divorzio dall’amministratore delegato Carlos. Il presidente del gruppo – nonché primo azionista e ora a capo del comitato che guiderà ad interim l’azienda – è a Detroit dove parleràuffici diattorno alle 18, secondo quanto risulta a Il Fatto Quotidiano. La scelta di– che domenica ha anticipato a Mattarella e Meloni il divorzio dall’ad – è quindi chiara: priorità al Nord America, dove i numeri disono stati drammatici.Le vendite sono in calo e ci sono problemi di stock che hanno messo in crisi il marchio di Detroit.aveva preannunciato che “non può più permettersi brand non redditizi”, inveceproprio dal Michigan alla vigilia dei 100 anni del casa automobilistica americana.