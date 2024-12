Bubinoblog - SHOW RAI1 E RAI2 DI INIZIO 2025: ORA O MAI PIÙ, IL NUOVO CARRAMBA E MOLTO ALTRO

Leggi su Bubinoblog

punta asu 4 talent: la promozione di Dalla strada al palco, con Nek, che al venerdì sarà poi seguito dalla certezza The Voice Senior, con Antonella Clerici.Mentre al sabato il rilancio di Ora o mai più, con la conduzione di Marco Liorni, e ilformat ideato da Carlo Conti – Come prima più di prima.Susaranno 3 i nuovi format: dopo Boss in incognito, Max Giusti lancia l’adrenalinico game99 To Beat; Alessia Marcuzzi condurrà l’emotainment Surprise Surprise, lo storico format inglese da cui è stato adattatoche sorpresa.Enrico Brignano si cimenterà nel travelcon Ce lo chiede l’Europa. Dopo l’enorme successo di Affari tuoi, Stefano De Martino tornerà alla guida di Stasera tutto è possibile.Dopo Sanremo, rivedremo Alessandro Cattelan in 2° serata con Stasera c’è Cattelan su