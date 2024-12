Ilrestodelcarlino.it - Scivolone del Montecchio. Cuccù rilancia il Monturano

Campiglione 2 K-Sport: Monti; De Carolis, Ballanti, Adami, Fabi; Piras, Russo; Morelli (59’ Baiocco), Palestini (1’ s.t. Rotondo), Russo (69’ Santarelli); Altobello. All.. K-SPORTGALLO: Cerretani; Di Pollina, Nobili, Dominici, Baruffi (85’ Notariale); Torelli (52’ Pizzagalli), Carta, Magnanelli; Gurini, Barattini (52’ Kalombo), Peroni. All. Magi. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Reti: 13’ Palestini, 23’ Barattini, 63’ Altobello. Note: espulso al 78’ Dominici per gioco falloso. Grande vittoria delCampiglione contro una delle grandi del campionato come il K-Sport. Esordio molto positivo per mister Stefano, richiamato in settimana alla guida della squadra, dopo la salvezza conquistata lo scorso anno. Avvio guardingo di entrambe le formazioni, al primo vero affondo al 13’ arriva il gol dei padroni di casa.