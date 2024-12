Lettera43.it - Salvatore Saulino nominato amministratore delegato di UniCredit Leasing

Il consiglio di amministrazione di, società del Gruppotra i leader in Italia nella locazione finanziaria, hanel ruolo di. Nato a Napoli e laureato in Scienze economiche e bancarie,opera nel Gruppo da oltre 25 anni e vanta una consolidata esperienza e approfondita conoscenza del mondo corporate banking. Ha recentemente ricoperto il ruolo di responsabile Corporate business della Region Sude, in precedenza, ha rivestito sul territorio ruoli di rilevanza nei segmenti Corporate, Retail e Top client. La sua carriera professionale iniziò nell'allora Credito italiano come consulente finanziario.