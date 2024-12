Ilgiorno.it - Sahab, un angelo in un campo di calcio: “Così ho salvato Christian che stava morendo soffocato”

Calolziocorte (Lecco), 2 dicembre 2024 – Dopo il contrasto aereo,è caduto a terra, esanime, con gli occhi rovesciati all’indietro, sempre più paonazzo. Nessuno sapeva come intervenire. Nessuno tranne, che è corso dal suo amico e compagno di squadra, lo ha adagiato sul fianco, gli ha aperto la mascella a forza e gli ha cacciato le dita in bocca. Cercava la lingua, perché sapeva chepoteva soffocare, ma era rovesciata all’indietro e gli ostruiva la gola. Haspinto le dita un po’ più in fondo, fino a trovare la lingua. “Scivolava via, ma sono riuscito ad afferrarla e rimetterla al suo posto”, racconta. Cristian hatossito e ha ripreso a respirare, intontito, confuso, quasi assente. Ma vivo. A salvare la vita inall’amico e compagno di squadraBalossi, calciatore di 28 anni del Foppenico di Calolziocorte, è statoou Guebre,per tutti, che di anni ne ha 27, difensore come