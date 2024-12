Tuttivip.it - “Quindi c’è anche lui”. Grande Fratello, altra sorpresa per tutti: da oggi nuovo concorrente

Leggi su Tuttivip.it

Il nome di Emanuele Fiori potrebbe non risultare familiare, ma dal 2 dicembre 2024 è ufficialmente uno dei nuovi concorrenti delin una sua versione internazionale. Nato a Cagliari il 15 maggio 1996, Emanuele è un fisioterapista con una specializzazione in ortopedia e riabilitazione sportiva. La sua esperienza lo ha portato a lavorare in ambienti di alto livello come il settore giovanile dell’A.C. Milan e il FIFA Medical Center of Excellence Isokinetic, oltre che presso Physioclinic di Milano.Nel corso della sua carriera, si è dedicato al trattamento di traumi sportivi e ortopedici, sviluppando competenze avanzate nell’utilizzo di strumenti come tecarterapia, ultrasuoni, laserterapia e TENS. Èesperto di tecniche manuali come kinesiotaping e massaggi linfodrenanti.