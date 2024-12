Sport.quotidiano.net - Prima categoria Goleada della Bolanese di Ravecca

In una giornata ricca di derby vincono Marola, Brugnato, Romito e, allapartita col nuovo allenatore Luca. Si fermano Colli e Castelnovese. In parità il matchSanterenzina e la sfida Amegliese-Riomaior. Casarza-Colli 2-0 Marcatori: 26’ Sala, 73’ Paterno. La capolista continua la corsa, vicendo con le reti di Sala e Paterno il Colli. Riccò-Brugnato 1-2 Marcatori: 5’ Palma, 18’ Vareschi, 43’ Polani I locali colpiscono una traversa e poi vanno in vantaggio con il tiro al volo di Palma. Pareggia Vareschi e poi Polani confeziona il meritato successo. Cadimare-Romito 1-3 Marcatori: 12’, 86’ Lazzari, 18’ Marselli), 52’ Mazzucchelli Al 12’ Lazzeri a porta vuota insacca. Al 18’ dalla distanza Marselli raddoppia. Al 52’ di sinistro Mazzucchelli accorcia le distanze.