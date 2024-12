Anteprima24.it - Paolisi, eletto il nuovo direttivo del Forum dei Giovani

Tempo di lettura: 2 minutiSi è insediato nei giorni scorsi ildeldeidi. Idel territorio hanno potuto eleggere ilcoordinatore e attribuire le deleghe. A coordinare le attività dell’importante organismo di partecipazione per il prossimo mandato sarà Benito Lostorto la vicecoordinatrice sarà, invece, Angela Mauro.Tanti icoinvolti e incaricati di seguire i vari aspetti organizzativi deldeidi: il segretario sarà Luigi Iaquinto, il tesoriere Agostino Pesce mentre i consiglieri sono Carbone Angela, De Nicolais Vittorio, Ferraro Grazia, Limonciello Aniello Luca, Massaro, Mariagrazia, Migliore Amerigo, Pesce Umberto. Un’opportunità di crescita e sviluppo per la comunità paolisana che guarda con molto interesse al futuro delle nuove generazioni, così come espresso dal neo-coordinatore Lostorto: Sono onorato e assai contento di rappresentare ilocali e permettetemi di ringraziare tutti per la fiducia che mi è stata accordata.