"Ora battiamo il ferro finchè è caldo"

La Spal affronterà nel posticipo di stasera un Pontedera reduce da due sconfitte consecutive. Una gara insidiosa in cui la squadra di Dossena è attesa a confermare il trend positivo delle ultime tre partite. "Se esiste il rischio che possiamo prendere la gara sottogamba? No – spiega nella conferenza stampa pre gara –, penso che i ragazzi la lezione di questi mesi l’abbiano ben capita. Troveremo un Pontedera arrabbiato e desideroso di fare punti. E’ una squadra che comunque anche nelle gare in cui è stata sconfitta non si è mai arresa. Pur trovandosi in zona bassa della classifica è un gruppo che non fatica a fare gol. Hanno due tre giocatori pericolosi che sono il loro punto di forza, Ianesi e Italeng su tutti. Dobbiamo stare concentrati, mettere in campo l’atteggiamento che abbiamo messo contro la Torres".