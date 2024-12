Ilnapolista.it - Medvedev: «Contro Sinner non basta essere aggressivi, devi fare tutto meglio. E’ difficilissimo»

Daniilha chiuso il 2024 senza nemmeno un titolo, se non quello mediatico di vittima preferita di. E’ la prima volta che gli succede dal 2018. Ha perso 8 delle ultime 9 partitee 6 delle ultime 7l’Alcaraz. E lui stesso, intervistato da Le Figaro, ammette che, molto semplicemente, “quei due sono più forti”.“Non è facile conviverci e non sarà facile. Dobbiamo ancora progredire perché loro in questo momento sono più forti di me, questa è la realtà. Giocano molto bene e lo dimostrano quasi ogni settimana e non solodi me. La realtà è che, anche al mio apice, ho perso. Se voglio vincere ancora grandi titoli devomiglioredi loro. Quest’anno ci sono state partite in cuidi loro non è andata male, altre in cui è andata molto meno bene.