Iltempo.it - Mattarella a magistrati Corte Conti: Svolgete professione rispettando i limiti vostre attribuzioni

(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2024 "Come sovente mi appare opportuno ricordare, sottolineare del rispetto deidelle proprie, garanzia allo stesso tempo per tutti della tutela della loro indipendenza. Queste attitudini non sono volte ad affievolire, ma, all'opposto, a rafforzare l'indipendenza che contraddistingue la magistratura, soggetta, ripeto soltanto alla legge.." Così il Presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento durante l'incontro con referendari di nuova nomina delladeiin Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev