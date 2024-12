Calciomercato.it - L’Olimpico e la Roma abbracciano Bove e Ranieri: quanti striscioni emozionanti sugli spalti

In occasione del match con l’Atalanta i messaggi per il centrocampista cresciuto in giallorosso e il mister testaccino tornato sulla panchina capitolinaTutto il mondo del calcio si stringe intorno a Edoardo. Ieri la paura, l’enorme spavento al Franchi, l’immediato soccorso e poi le notizie confortanti, continuate anche nella giornata di oggi con il comunicato della Fiorentina.è stato estubato, è vigile e parla con la famiglia e con gli amici, i compagni e chi lo è andato a trovare. Come il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha raccontato come il ragazzo è già proiettato al campo. E alla ‘sua’, stasera in campo nel big match contro l’Atalanta. “Sta chiedendo come può vederla in tv”, ha rivelato il numero uno della Federcalcio.Stephan El Shaarawy (LaPresse) – calciomercato.